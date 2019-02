District 2-6A

GIRLS

Team;District;Overall;Points

Frenship;2-0;10-2-2;8

Midland High;2-0;7-3-2;8

Odessa Permian;1-0-1;8-2-2;6

Odessa High;0-1-1;5-6-3;2

Tascosa;0-2;4-7-2;0

Midland Lee;0-2;2-5-1;0

Friday's games: Frenship at Odessa Permian, Midland Lee vs. Midland High. All games at 7:30 p.m.



Saturday's game: Odessa High at Tascosa, 2 p.m.

BOYS

Team;District;Overall;Points

Frenship;2-0;8-1-1;8

Midland High;1-0-1;7-3-3;6

Odessa High;1-0-1;6-7-3;6

Odessa Permian;1-1;7-5-5;4

Midland Lee;0-2;3-5-1;0

Tascosa;0-2;4-9-3;0

Friday's games: Frenship at Odessa Permian, Midland Lee vs. Midland High. All games at 5:30 p.m.



Saturday's game: Odessa High at Tascosa, 4 p.m.

District 3-5A



Girls

Team;District;Overall;Points

Lubbock Coronado;5-0;12-3-1;15

Amarillo High;3-1-1;6-4-3;10

Randall;3-1-1;6-5-3;10

Lubbock Monterey;2-1-2;7-5-3;8

Palo Duro;1-2-2-;5-5-2;5

Caprock;1-3-1, 7-5-1;4

Lubbock Cooper;0-3-2;3-9-3;2

Lubbock High;0-4-1;5-8-2;1

Friday's game: Lubbock Coronado at Palo Duro, 5 p.m. Dick Bivins Stadium, Amarillo High at Randall, 7 p.m. Caprock at Lubbock Cooper, 7 p.m. Lubbock High at Lubbock Monterey, 7 p.m.

Boys

Team;District;Overall;Points

Lubbock Cooper;5-0;12-3-1;15

Amarillo High;3-1-1;5-5-4;10

Caprock;3-1;11-3;9

Palo Duro;2-0-3;7-5-4;9

Lubbock Monterey;1-3-1;7-5-5;4

Randall;2-2-1;7-5-2;7

Lubbock High;0-4-1;2-11-1;1

Lubbock Coronado;0-4-1;1-13-1;1

Friday's games: Palo Duro at Lubbock Coronado, Lubbock Cooper at Caprock, Lubbock High vs. Lubbock Monterey. All games at 7 p.m.

Saturday's game: Randall at Amarillo High, noon, Dick Bivins Stadium.

District 3-4A

Girls

Team;District;Overall;Points

Pampa;1-0;5-4-3;3

Canyon;1-0;3-4-2;3

Dumas;0-1;2-13;0

Borger;0-1;2-13;0

Friday's games: Borger at Canyon, Pampa at Dumas. All games at 5 p.m.



Boys

Team;District;Overall;Points

Canyon;1-0;8-1-3;3

Borger;0-0-1;4-10-2;1

Pampa;0-0-1;0-10-2;1

Dumas;0-1;4-8-1;0

Friday's games: Canyon at Borger, Dumas at Pampa. All games at 5 p.m.