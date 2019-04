Amarillo High sweeps 5A points titles

It was a big day for both Amarillo High track teams Thursday, as the boys and girls swept the points titles at the 3-5A/4-5A area meet at Lubbock's Lowrey Field.

Both teams won by comfortable margins, as the boys had 141 points and the girls 170.

The relays were where the AHS boys piled up the points. Amarillo High won the 400, 800 and 1600 meter relays where the points were doubled.

That was also the formula for the girls, who swept all the relays as well. Nyakat Ezbon also provided plenty of points for AHS, winning both the long jump and the high jump.

3-5A/4-5A AREA MEET

at Lowrey Field, Lubbock

BOYS

Team Scores: 1. Amarillo High 141. 2. Aledo 88. 3. Lubbock Coronado 68. 4. Randall 67. 5. Abilene Cooper 63. 6. Lubbock Cooper 60.5. 7. Abilene Wylie 46.5. 8. Palo Duro 36. 9. Lubbock High 14. 10. Caprock 12. 11. (tie) Wichita Falls Rider and Lubbock Monterey 10. 13. Wichita Falls 4.

Top 4 advance to region meet

Discus: 1. McCord Whitaker, Abilene Cooper, 166-8. 2. D.J. Davis, Lubbock Coronado, 155-7. 3. Bret Gilbert, Amarillo High, 155-5. 3. Foster Bentley, Amarillo High, 153-10.

Shot Put: 1. Taikorean Phillips, Wichita Falls Rider, 47-3 1/2. 2. McCord Whitaker, Abilene Cooper, 47-1 1/2. 3. Roman Holt, Lubbock Coronado, 46-9 3/4. 4. Luke Ramsey, Amarillo High, 46-2 3/4.

Long Jump: 1. Blair Conwright, Lubbock Coronado, 22-4 1/2. 2. Landen Nix, Randall, 21-7. 3. Aeneas Favors, Abilene Cooper, 21-2. 4. Ali Kodi, Palo Duro, 21-0.

Triple Jump: 1. Jayden Sloan, Abilene Cooper, 45-11 1/2. 2. Imari Jones, Lubbock Coronado, 45-6 1/2. 3. Keaton Parker, Amarillo High, 44-0 3/4. 4. Ali Kodi, Palo Duro, 43-11 1/4.

High Jump: 1. Caleb Wilborn, Lubbock Coronado, 6-8. 2. Max Newell, Aledo, 6-6. 3. Tristan Thurman, Aledo, 6-2. 4. Stran Blair, Abilene Wylie, 6-2.

Pole Vault: 1. Zachary Davis, Aledo, 16-0. 2. Jayton Sharber-Acosta, Caprock, 15-6. 3. Kylor Aguilar, Abilene Wylie, 14-0. 4. Ford Maberry, Aledo, 13-6.

3200: 1. Graydon Morris, Aledo, 9:15.41. 2. Abdirizak Ibrahim, Palo Duro, 9:53.76. 3. Isaac Alonzo, Lubbock High, 9:54.16. 4. Berry Cox, Amarillo High, 9:55.14.

400 relay: 1. Amarillo High 41.87. 2. Aledo 42.26. 3. Randall 42.67. 4. Lubbock Monterey 43.41.

800: 1. Cooper Newsome, Amarillo High, 1:57.89. 2. Victor Charo, Abilene Wylie, 2:00.56. 3. Berry Cox, Amarillo High, 2:02.36. 4. Ryan Elizondo, Abilene Wylie, 2:04.68.

100 hurdles: 1. Imari Jones, Lubbock Coronado, 14.89. 2. Haven Hernandez, Lubbock Cooper, 15.05. 3. Denver Talley, Amarillo High, 15.34. 4. Evan Newkirk, Amarillo High, 15.55.

100: 1. Taevon Hood, Amarillo High, 10.93. 2. Blair Conwright, Lubbock Coronado, 11.00. 3. Demarco Roberts, Aledo, 11.02. 4. Jase McClellan, Aledo, 11.03.

800 relay: 1. Amarillo High 1:29.31. 2. Randall 1:29.35. 3. Lubbock Cooper 1:29.52. 4. Abilene Wylie 1:30.85.

400: 1. Damonze Woods, Amarillo High, 49.26. 2. Keitron Boyd, Abilene Cooper, 49.72. 3. Hayden Keidl, Abilene Wylie, 51.47. 4. Luke Papay, Randall, 51.72.

300 hurdles: 1. Trey Thomas, Amarillo High, 39.34. 2. Gavin Diaz, Palo Duro, 39.95. 3. Haven Hernandez, Lubbock Cooper, 40.03. 4. Jayden Sloan, Abilene Cooper, 40.67.

200: 1. Landen Nix, Randall, 21.92. 2. Nehemiah Martinez, Lubbock Cooper, 22.04. 3. Deandre Brantley Young, Lubbock Coronado, 22.12. 4. Keitron Boyd, Abilene Cooper, 22.19.

1600: 1. Graydon Morris, Aledo, 4:19.47. 2. Isaac Alonzo, Lubbock High, 4:34.78. 3. Abdirizak Ibrahim, Palo Duro, 4:36.32. 4. Cooper Goggans, Aledo, 4:37.06.

1600 relay: 1. Amarillo High 3:19.40. 2. Lubbock Cooper 3:24.40. 3. Randall 3:26.26. 4. Abilene Cooper 3:28.90.

GIRLS

Team Scores: 1. Amarillo High 170. 2. Abilene Wylie 87. 3. Lubbock Coronado 74. 4. Randall 63. 5. Lubbock Monterey 50. 6. Aledo 41. 7. Abilene Cooper 32. 8. Lubbock Cooper 30. 9. Caprock 23. 10. Palo Duro 22. 11. Wichita Falls 12. 12. Plainview 7. 13. Lubbock High 6. 14. Wichita Falls Rider 3.

Top 4 advance to region meet

Discus: 1. Kayli Rowland, Lubbock Cooper, 138-11. 2. Payton Bray, Amarillo High, 120-3. 3. Alexa Hinojos, Plainview, 116-11. 4. Elizabeth Sell, Palo Duro, 110-4.

Shot Put: 1. Jada Jackson, Wichita Falls, 38-6. 2. Taylor Mixon, Amarillo High, 37-8 3/4. 3. Jizelle Eaton, Lubbock High, 36-10 1/2. 4. Tiandra Walton, Lubbock Monterey, 36-7 3/4.

Long Jump: 1. Nyakat Ezbon, Amarillo High, 17-9 1/4. 2. NeNe Phenix, Lubbock Coronado, 17-4. 3. TerriYona Adams, Lubbock Coronado, 17-1 1/4. 4. Madison Latham, Abilene Wylie, 16-7.

Triple Jump: 1. NeNe Phenix, Lubbock Coronado, 38-1. 2. TerriYona Adams, Lubbock Coronado, 37-4 1/2. 3. Angela Vences, Caprock, 36-2 3/4. 4. Dusty Grant, Abilene Wylie, 35-4.

High Jump: 1. Nyakat Ezbon, Amarillo High, 5-6. 2. NeNe Phenix, Lubbock Coronado, 5-4. 3. Brooke Urban, Amarillo High, 5-0. 4. Callie Todd, Aledo, 5-0.

Pole Vault: 1. Sierra White, Aledo, 11-7. 2. Hannah Fay, aledo, 11-0. 3. Katyrina Bush, Randall, 10-6. 4. Drew Doan, Amarillo High, 10-6.

3200: 1. Cammy Jenkins, Lubbock Cooper, 11:44.21. 2. Ariyah Gomez, Randall, 11:47.30. 3. Daphne Pate, Randall, 12:02.48. 4. Cammie Mitchell, Amarillo High, 12:28.45.

400 relay: 1. Amarillo High 48.34. 2. Lubbock Monterey 48.55. 3. Abilene Cooper 50.11. 4. Palo Duro 50.59.

800: 1. Jewel Baer, Amarillo High, 2:18.40. 2. Abbigayle Gollihar, Abilene Wylie, 2:20.28. 3. Leandra Benton, Abilene Wylie, 2:22.53. 4. Piper Warren, Amarillo High, 2:25.81.

100 hurdles: 1. Madison Latham, Abilene Wylie, 15.12. 2. Ambria Brekke, Abilene Wylie, 15.18. 3. Adriana Cortez, Caprock, 15.68. 4. Symone Quiles, Amarillo High, 15.69.

100: 1. Jalia Towner, Lubbock Monterey, 12.16. 2. Bree Mixon, Amarillo High, 12.17. 3. Brianna Brantley, Amarillo High, 12.31. 4. Kristian Davis, Abilene Cooper, 12.58.

800 relay: 1. Amarillo High 1:42.92. 2. Lubbock Monterey 1:45.94. 3. Abilene Wylie 1:47.58. 4. Randall 1:48.29.

400: 1. Diamond Lilly, Lubbock Coronado, 58.49. 2. Sherifatu Sheriff, Caprock, 59.30. 3. Audrey Carrillo, Randall, 1:01.78. 4. Emma Melton, Abilene Wylie, 1:02.84.

300 hurdles: 1. Courtney Latham, Amarillo High, 45.78. 2. Symone Quiles, Amarillo High, 45.93. 3. Madison Latham, Abilene Wylie, 47.14. 4. Lesibrenae Contee, Lubbock Coronado, 48.48.

200: 1. Diamond Lilly, Lubbock Coronado, 25.38. 2. Sincere Jackson, Palo Duro, 25.76. 3. Lexa Garcia, Abilene Cooper, 25.89. 4. Zyandrious Brooks, Lubbock Monterey, 26.15.

1600: 1. Gracie Morris, Aledo, 5:15.56. 2. Ariyah Gomez, Randall, 5:19.84. 3. Cammy Jenkins, Lubbock Cooper, 5:21.22. 4. Jewel Baer, Amarillo High, 5:30.25.

1600 relay: 1. Amarillo High 3:57.96. 2. Abilene Wylie 4:03.31. 3. Randall 4:08.83. 4. Lubbock Coronado 4:10.80.

Canyon boys and girls take 4A points titles

Amarillo High wasn't the only metro school to sweep the points titles at Lowrey, as Canyon did the same at the 3-4A/4-4A area meet.

The Canyon boys won by comfortable margin with 177 points, 62 points ahead of Dumas. Canyon's girls were even more impressive, scoring 228 points, almost twice as many as their nearest pursuer.

Relays were a key for Canyon's boys, as they swept all three en route to winning. Samuel Ashley was also big in the distance events, winning both the 3200 and 1600.

The Canyon girls had three multiple winners. Audrey Hughes swept the throwing events, winning both the discus and the shot put.

Breanna Stuart and Mackenzie Grimes both swept their specialties as well. Stuart won both the 3200 and 1600 while Grimes took the 100 and 300 hurdles.

3-4A/4-4A AREA MEET

at Lowrey Field, Lubbock

BOYS

Team Scores: 1. Canyon 177. 2. Dumas 115. 3. Perryton 91. 4. Dalhart 43. 5. Hereford 42. 6. Lamesa 40. 7. Lubbock Estacado 39. 8. Borger 31. 9. Levelland 23. 10. Pampa 19.

Top 4 advance to region meet

Discus: 1. Lucas Wilson, Canyon, 145-8. 2. Hugo Davila, Dalhart, 131-7. 3. Ethan Sardello, Perryton, 131-7. 4. Chris Deletorre, Dumas, 131-7.

Shot Put: 1. Tanner Wilson, Canyon, 49-11 3/4. 2. Lucas Wilson, Canyon, 48-9 1/4. 3. Myles Johnson, Levelland, 47-10 3/4. 4. Nickolas Guzman, Canyon, 44-7 3/4.

Long Jump: 1. James Rodriguez, Lamesa, 22-5 1/4. 2. Jarron Giles, Pampa, 21-3 1/4. 3. T.J. Steele, Lubbock Estacado, 20-9 1/2. 4. Trey Campbell, Dalhart, 20-0 3/4.

Triple Jump: 1. Jett Meek, Canyon, 43-5. 2. Blake Gray, Borger, 42-4 3/4. 3. Pablo Perez, Perryton, 42-4 3/4. 4. Trey Campbell, Dalhart, 41-6 1/2.

High Jump: 1. Dorion Estrada, Dumas, 6-0. 2. Griffin Brosowske, Perryton, 5-10. 3. Reid O'Connor, Levelland, 5-10. 4. Dodge DeLozier, Hereford, 5-10.

Pole Vault: 1. Rally Stull, Dalhart, 14-6. 2. Blake Gray, Borger, 14-0. 3. Grayson Garcia, Dalhart, 13-6. 4. Max Baca, Dalhart, 12-0.

3200: 1. Samuel Ashley, Canyon, 10:24.07. 2. Dorion Estrada, Dumas, 10:31.52. 3. Xavier Soto, Dumas, 10:33.34. 4. Adrian Ceniceros, Perryton, 10:35.45.

400 relay: 1. Canyon 42.94. 2. Lubbock Estacado 32.22. 3. Dumas 43.89. 4. Hereford 44.06.

800: 1. Fernando Borunda, Perryton, 2:03.14. 2. Beana Sebastiao, Canyon, 2:04.41. 3. Dorion Estrada, Dumas, 2:05.84. 4. Samuel Ashley, Canyon, 2:06.72.

110 hurdles: 1. James Rodriguez, Lamesa, 15.24. 2. R.J. Steele, Lubbock Estacado, 15.58 3. Carson Smith, Dalhart, 16.30 4. Zac Holdeman, Perryton, 16.40.

100: Lawton Rikel, Canyon, 10.65. 2. Zakari Quintanilla, Lamesa, 10.83 3. Levi Condren, Borger, 11.00. 4. Brock Ferguson, Pampa, 11.25.

800 relay: 1. Canyon 1:28.32. 2. Dumas 1:31.05. 3. Hereford 1:31.25. 4. Lubbock Estacado 1:31.65.

400: 1. Beana Sebastiao, Canyon, 51.03. 2. Rafe Butcher, Canyon, 51.71. 3. Aiden Venzor, Dumas, 52.76. 4. Luis Loya, Hereford, 52.95.

300 hurdles: 1. Griffin Brosowske, Perryton, 40.48. 2. Zac Holdeman, Perryton, 41.77. 3. Isaac Gabriel, Perryton, 42.84. 4. James Rodriguez, Lamesa, 43.06.

200: 1. Louis Ortiz, Dumas, 22.04. 2. Zakari Quintanilla, Lamesa, 22.07. 3. Joe Shaw, Canyon, 22.59. 4. Levi Condren, Borger, 22.69.

1600: 1. Samuel Ashley, Canyon, 4:37.74. 2. Xavier Soto, Dumas, 4:46.59. 3. Dorion Estrada, Dumas, 4:47.61. 4. Adrian Ceniceros, Perryton, 4:48.66.

1600 relay: 1. Canyon 3:26.94. 2. Perryton 3:26.96. 3. Dumas 3:30.73. 4. Hereford 3:32.69.

GIRLS

Team Scores: 1. Canyon 228. 2. Lubbock Estacado 115. 3. Pampa 62. 4. Dumas 60. 5. Dalhart 48. 6. Hereford 44. 7. Perryton 29. 8. Lamesa 22. 9. Levelland 7. 10. Borger 5.

Top 4 advance to region meet

Discus: 1. Audrey Hughes, Canyon, 148-10. 2. Danielle Burns, Canyon, 125-10. 3. Campbell Holt, Canyon, 104-5. 4. Libertyah Haynes, Borger, 101-2.

Shot Put: 1. Audrey Hughes, Canyon, 44-0. 2. Keasha Robinson, Lubbock Estacado, 37-0 3/4. 3. Danielle Burns, Canyon, 36-1 1/4. Alahandra Cox, Lubbock Estacado, 34-2 3/4.

High Jump: 1. Courtnee Mild, Dumas, 5-2. 2. Symphony Brown, Lubbock Estacado, 5-2. 3. Kambry Smith, Pampa, 5-0. 4. Ali Hickey, Dalhart, 4-10.

Long Jump: 1. Jasriana Gonzales, Hereford, 16-9. 2. Genesis Coker, Lamesa, 16-4 1/2. 3. Ty'Trice Conor, Lubbock Estacado, 16-3. 4. Kui'Jett Childress, Lubbock Estacado, 16-2.

Triple Jump: 1. Genesis Coker, Lamesa, 37-0 1/2. 2. Jasiriana Gonazles, Hereford, 36-5 3/4. 3. Calie Rutherford, Dalhart, 34-8 1/2. 4. Joanna Trevizo, Dumas, 34-7 3/4.

Pole Vault: 1. Ashley Amico, Dalhart, 11-4. 2. Natalie Davis, Canyon, 11-4. 3. Addison Smith, Pampa, 10-0. 4. Hanna Wilkerson, Dalhart, 8-6.

3200: 1. Breanna Stuart, Canyon, 11:45.74. 2. Sabbatha Taylor, Hereford, 11:47.21. 3. Gabi Davis, Canyon, 12:05.50. 4. Camryn Melton, Canyon, 12:16.13.

400 relay: 1. Lubbock Estacado 48.65. 2. Pampa 50.99. 3. Canyon 51.43. 4. Dalhart 52.12.

800: 1. Caitlynne Speegle, Canyon, 2:20.80. 2. Kelsee Dudley, Canyon, 2:21.10. 3. Gabi Davis, Canyon, 2:26.11. 4. Bethany Roden, Pampa, 2:26.41.

100 hurdles: 1. Mackenzie Grimes, Canyon, 15.15. 2. Alyssa Ruiz, Perryton, 15.92 3. Aaniya Hawkins, Lubbock Estacado, 16.39. 4. Kiarra Terrell, Pampa, 16.42.

100: 1. Za'Kaja Neloms, Lubbock Estacado, 12.19. 2. Ty'Trice Conor, Lubbock Estacado, 12.34. 3. Malaysia Payton, Lubbock Estacado, 12.40 4. Hallie Sieck, Pampa, 12.43.

800 relay: 1. Canyon 1:44.16. 2. Lubbock Estacado 1:44.62. 3. Dumas 1:46.07. 4. Pampa 1:46.26.

400: 1. Alyssa Harris, Canyon, 1:00.34. 2. Ryleigh Taylor, Canyon, 1:01.18. 3. Caitlynn Speegle, Canyon, 1:01.42. 4. Aylin Castillo, Dumas, 1:01.73.

300 hurdles: 1. Mackenzie Grimes, Canyon, 46.19. 2. Aaniya Hawkins, Lubbock Estacado, 48.52. 3. Brylee Winfrey, Canyon, 48.56. 4. Kennedy Maley, Perryton, 49.42.

200: 1. Alyssa Harris, Canyon, 25.61. 2. Joanna Trevizo, Dumas, 25.65. 3. Eboni Adams, Lubbock Estacado, 26.47. 4. Kaeona Marquez, Dalhart, 26.74.

1600: 1. Breanna Stuart, Canyon, 5:17.28. 2. Sabbatha Taylor, Hereford, 5:29.21. 3. Gabi Davis, Canyon, 5:31.58. 4. Kelsee Dudley, Canyon, 5:31.92.

1600 relay: 1. Canyon 4:05.43. 2. Perryton 4:10.12. 3. Dumas 4:10.94. 4. Hereford 4:14.21.

1-3A/2-3A AREA MEET

at West Texas High

BOYS

Team Scores: 1. Canadian 119. 2. Slaton 77. 3. Shallowater 69. 4. Abernathy 63. 5. (tie) Spearman and Denver City 46. 7. Tulia 42. 8. Dimmitt 35. 9. Idalou 34. 10. Bushland 27. 11. Brownfield 26. 12. Friona 19. 13. Muleshoe 10. 14. Littlefield 4. 15. Lubbock Roosevelt 2, 16. River Road 1.

Top 4 advance to region meet

Discus: 1. Rhet Pennington, Canadian, 162-9. 2. Noah Laurent, Bushland, 156-6. 3. Bryson Daily, Abernathy, 152-4. 4. Saul Escamilla, Canadian, 150-11.

Shot Put: 1. Rhet Pennington, Canadian, 50-8. 2. Nathan Sullivan, Abernathy, 49-5 3/4. 3. Pearson Johnston, Shallowater, 46-11. 4. Tomas Lopez, Dimmitt, 46-6 3/4.

Long Jump: 1. Nathaniel Cruz, Denver City, 21-10. 2. Abraham Bonilla, Spearman, 20-10 3/4. 3. Tyler McCall, Shallowater, 20-10 3/4. 4. Tye Basaldua, Tulia, 20-4 3/4.

Triple Jump: 1. Quevon McDaniel, Slaton 44-1. 2. Dre Yarbrough, Tulia, 41-5. 3. Ivan Aldaco, Bushland, 41-3 3/4. 4. Carlos Peralta, Dimmitt, 41-2 3/4.

High Jump: 1. Bill Koetting, Canadian, 6-4. 2. Abraham Bonilla, Spearman, 6-4. 3. Payton Collier, Canadian, 6-0. 4. Jonathan Davis, Littlefield, 5-10.

Pole Vault: 1. Cutter Sparks, Shallowater, 14-6. 2. Brett Homer, Shallowater, 14-0. 3. Eric Grassel, Bushland, 13-6. 4. Nick Immel, Bushland, 12-0.

3200: 1. Jace Sanchez, Dimmitt, 10:05.42. 2. Adrian Legarreta, Friona, 10:44.56. 3. Jordan Garcia, DImmitt, 10:45.67. 4. Maverick Bryan, Shallowater, 10:57.69.

400 relay: 1. Slaton 42.87. 2. Idalou 43.88. 3. Canadian 43.90. 4. Abernathy 44.00.

800: 1. Jorge Munoz, Shallowater, 2:02.14. 2. Izaiah Garibaldo, Brownfield, 2:02.45. 3. Rylun Clark, Canadian, 2:02.61. 4. Hayden Montgomery, Tulia, 2:04.56.

110 hurdles: 1. Bill Koetting, Canadian, 14.88. 2. Gabriel Mendez, Slaton, 15.59. 3. Konnor Hoerman, Abernathy, 15.66. 4. Twister Kelton, Canadian, 15.68.

100: 1. Kevondrick Gober, Slaton, 10.94. 2. Brenen Thompson, Spearman, 10.95. 3. Easton Clarkson, Abernathy, 11.14. 4. Malachi Torres, Friona, 11.18.

800 relay: 1. Slaton 1:29.48. 2. Spearman 1:30.42. 3. Tulia 1:31.08. 4. Abernathy 1:32.13.

400: 1. Nathaniel Cruz, Denver City, 51.58. 2. Brandon Ramirez, Muleshoe, 51.94. 3. Izaiah Garibaldo, Brownfield, 52.10. 4. Trent Evans, Canadian, 52.13.

300 hurdles: 1. Bill Koetting, Canadian, 40.05. 2. Twister Kelton, Canadian, 41.30. 3. Jorge Ronquillo, Denver City, 41-93. 4. Grant McCook, Canadian, 42.10.

200: 1. Dre Yarbrough, Tulia, 22.15. 2. Easton Clarkson, Abernathy, 22.16. 3. Zephron Ortiz, Slaton, 22.54. 4. Brenen Thompson, Spearman, 22.55.

1600: 1. Jace Sanchez, Dimmitt, 4:40.73. 2. Hagen Sage, Idalou, 4:51.87. 3. Gregory Martin, Idalou, 4:53.14. 4. Adrian Legarreta, Friona, 4:54.66.

1600 relay: 1. Shallowater 3:27.84. 2. Canadian 3:28.57. 3. Brownfield 3:29.14. 4. Denver City 3:33.92.

100 Wheelchair: 1. Ever Briseno, Spearman, 21.55.

400 Wheelchair: 1. Ever Briseno, Spearman, 1:37.12.

Shot Put Wheelchair: 1. Ever Briseno, Spearman, 16-0 1/2.

GIRLS

Team Scores: 1. Slaton 89. 2. Friona 77. 3. Spearman 67. 4. Bushland 52. 5. Littlefield 50. 6. Canadian 46. 7. Idalou 41. 8. Shallowater 40. 9. Tulia 39. 10. Muleshoe 38. 11. Abernathy 26. 12. Lubbock Roosevelt 22. 13. Denver City 16. 14. Dimmitt 11. 15. River Road 4. 16. Brownfield 2.

Top 4 individuals advance to region meet

Discus: 1. Keelan Smith, Lubbock Roosevelt, 130-9 1/2. 2. Keely Dunham, Muleshoe, 124-10. 3. Mattie Boyd, Canadian, 117-11. 4. Khaki Dubose, Abernathy, 112-5.

Shot Put: 1. Carly Drake, Friona, 38-4 3/4. 2. Jillian Howell, Bushland, 38-1 1/2. 3. Mattie Boyd, Canadian, 34-8 3/4. 4. Keona Loftis, Bushland, 34-4.

Long Jump: 1. Ta'kaja Robinson, Slaton, 17-1 1/2. 2. Anahai Barrera, Muleshoe, 17-0 1/4. 3. Megan Tamplen, Lubbock Roosevelt, 16-7 1/4. 4. Shirley Smith, River Road, 16-4.

Triple Jump: 1. Ta'kaja Robinson, Slaton, 35-8 1/2. 2. Ti'Alice Young, Slaton, 34-11 1/2. 3. Kayla Johnson, Idalou, 34-8 3/4. 4. Rebecca Schlenker, Friona, 34-7.

High Jump: 1. Alexis Ivy, Denver City, 5-7. 2. Ari Villafranco, Littlefield, 5-2. 3. Aubrey Kelm, Spearman, 5-2. 4. Jodie Denton, Friona, 5-0.

Pole Vault: 1. Mackenzie Griffin, Bushland, 10-0. 2. Maddie McCloy, Spearman, 10-0. 3. Kamryn Wood, Shallowater, 9-6. 4. Madison Batten, Shallowater, 9-0.

3200: 1. Tatum Fish, Bushland, 12;24.00. 2. Madelyn Merrell, Idalou, 12:41.10. 3. Jaden Blan, Spearman, 12:44.40. 4. Al;ice Cogburn, Slaton, 13;12.50.

400 relay: 1. Slaton 49.04. 2. Littlefield 50.17. 3. Friona 50.38. 4. Tulia 50.54.

800: 1. Madelyn Merrell, Idalou, 2:26.86. 2. Tatum Fish, Bushland, 2:27.99. 3. Haylie Nino, Dimmitt, 2:28.33. 4. Skylar Delgado, Abernathy, 2:28.40.

100 hurdles: 1. Salym Cook, Canadian, 15.06. 2. Cheyann Shadden, Abernathy, 15.15. 3. Ari Villafranco, Littlefield, 15.38. 4. Maggie Davis, Spearman, 15.53.

100: 1. D'Anna Smith, Littlefield, 11.93. 2. Zakia Ervine, Tulia, 12.88. 3. Xazari Naylor, Slaton, 12.95. 4. Keelan Smith, Lubbock Roosevelt, 13.26.

800 relay: 1. Slaton 1:44.49. 2. Friona 1:46.17. 3. Tulia 1:48.29. 4. Muleshoe 1:48.62.

400: 1. Cooper Mitchell, Shallowater, 1:00.50. 2. Mia Pipkin, Spearman, 1:01.12. 3. Kate Williams, Idalou, 1:02.60. 4. Anahi Gonzalez, Friona, 1:04.27.

300 hurdles: 1. Alana Holloway, Spearman, 45.62. 2. Salym Cook, Canadian, 47.18. 3. Cheyann Shadden, Abernathy, 47.20. 4. Maggie Davis, Spearman, 48.28.

200: 1. D'Anna Smith, Littlefield, 24.21. 2. Ta'kaja Robinson, Slaton, 24.98. 3. Cooper Mitchell, Shallowater, 26.39. 4. Shakira Williams, Tulia, 26.70.

1600: 1. Lilianna Martinez, Muleshoe, 5:48.36. 2. Madelyn Merrell, Idalou, 5:52.32. 3. Ivy Guerra, Tulia, 5:52.38. 4. Amy Oviedo, Dimmitt, 5:55.24.

1600 relay: 1. Friona 4:08.85. 2. Canadian 4:11.67. 2. Spearman 4:12.12. 4. Shallowater 4:12.62.