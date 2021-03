11-4A girls’ basketball All-District

Mirror report

The 2020-2021 all-District 11-4A girls’ basketball team, as voted by district coaches:

Coach: Angie Evans, Midlothian Heritage.

Defensive MVP: Jaiden Wright, Alvarado.

MVP: Jerzie Bryant, Midlothian Heritage.

Newcomer: Logan Reed, Godley.

Offensive MVP: Shyann Lewis, Venus.

First team

Emma Burke, Godley; Reagan Elmore, Alvarado; Lili Garcia, Ferris; Destiny Harris, Waxahachie Life; Katelynn Hill, Venus; Kora Huff, Midlothian Heritage; Jacie McCullough, Alvarado; Hanna Robertson, Godley; Elizabeth Schmidt, Midlothian Heritage; Leah Sneed, Waxahachie Life; Elise Stafford, Midlothian Heritage; Bryanna Williams, Godley; Rylee Yarbrough, Ferris.

Second team

Zyeir Allen, Hillsboro; Madeline Berumen, Midlothian Heritage; Candra Bridgewater, Alvarado; Jackie Brown, Venus; Charmaine Hafford-Robinson, Alvarado; Reagan Maxwell, Godley; Mylah People, Waxahachie Life; Asia Rawlins, Waxahachie Life; Ja'Maya Rigsby, Hillsboro; Taylor Riley, Alvarado; Trinity Roden, Godley; Grace Sweeney, Midlothian Heritage.

Honorable mention

Rylee Ambrose, Waxahachie Life; Demaria Houston, Hillsboro; Alyssa Jimenez, Godley; Delta Johnson, Hillsboro; Justyce Johnson, Hillsboro; Mackenzie Mayes, Godley; Taylor McFarland, Godley; Janessa Medrano, Venus; Ivy Preusser, Midlothian Heritage; Carlee Ritchey, Ferris; Natasha Rivera, Alvarado; Denise Roberson, Ferris; Leslie Rodriguez, Ferris; Kathryn Seely, Hillsboro; Reese Tennery, Godley; Kinzy Thomas, Waxahachie Life; Cayla Williams, Midlothian Heritage; Gavriella Williams, Waxahachie Life; Eva Wilson, Venus.