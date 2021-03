14-5A girls’ basketball All-District

Mirror report

The 2020-2021 all-District 14-5A girls’ basketball team, as voted by district coaches:

Defensive MVP — Aniyah Johnson, Sr., Red Oak.

MVP — Breanna Davis, Jr., Red Oak.

Newcomer of the Year — Bailey Davis, Soph., Midlothian; Diamond Griggs, Jr., Waco University.

Offensive MVP — Kierra Middleton, Sr., Midlothian.

Coaches of the Year — Darren Eubanks, Red Oak; Amy Tennison, Midlothian.

First team

Courtney Bluitt, Fr., Red Oak; Amyia Bowie, Jr., Red Oak; Kandice Casarez, Jr., Waco University; Sawyer Colbert, Jr., Joshua; Bailey Davis, Soph., Midlothian; Kamdyn Graves, Jr., Joshua; Elise Jones, Soph., Midlothian; Markeya Mack, Sr., Red Oak; DeDe Medlock, Sr., Red Oak; Sheridan Silvers, Soph., Midlothian; Ella Tallent, Jr., Joshua; K D Ward, Soph., Midlothian; Malea Whiteside, Sr., Cleburne; Zoe Wilson, Jr., Cleburne.

Second team

Allison Alonzo, Sr., Corsicana; Michaela Ballard, Soph., Red Oak; Bridget Cockran, Sr., Cleburne; Peyton Cole, Soph., Joshua; Jordenne Cunningham, Jr., Cleburne; Rylyn Gilmore, Fr., Red Oak; Ashanti Grimes, Sr., Ennis; Serena Guardiola, Jr., Waco University; Aaniyah Hayes, Jr., Midlothian; Jolee Lewis, Jr., Waco University; Riley O'Banion, Jr., Joshua; Riley Pace, Jr., Ennis; Bailey Probst, Jr., Midlothian; Dakayla Robinson, Sr., Corsicana; Makenzie Taplin, Jr., Red Oak; Karman Wright, Soph., Cleburne.