14-5A volleyball All-District

Staff report

The 2021 all-District 14-5A volleyball team, as voted by coaches in the district:

MVP — Kenna Buchanan, Jr., Midlothian.

Hitter — Rylie Rumfield, Sr., Joshua.

Setter — Makinzie Taplin, Sr., Red Oak.

Blocker — Uryah Guevara, Sr., Midlothian.

Defensive — Jenna McMichael, Jr., Midlothian.

Newcomer — Kennedy Washington, Soph., Red Oak.

Utility — Addison Moore, Sr., Cleburne.

Coach — Jeffrey Cornell, Waco University.

First team

Killian Armstrong, Sr., Midlothian; Kennedy King, Sr., Midlothian; Lauren Safrit, Jr., Midlothian; Alayna Guerrero, Jr., Red Oak; Gracie Lee, Jr., Red Oak; Peyton Abbott, Sr., Joshua; Brooke Mason, Jr., Joshua; Marissa Bosher, Sr., Cleburne; Andi Whitefield, Sr., Cleburne; Ja' Mya Williams, Sr., Ennis; Alexis Bwicheilug, Fr., Corsicana; Araceli Pena, Jr., University.

Second team

Ella Felkins, Sr., Cleburne; Alacia Ledoux, Sr., Cleburne; Kayla Esa, Sr., Corsicana; Kaylee Tidwell, Jr., Corsicana; MacKenzie Pierce, Soph., Ennis; Emily Gilstrap, Sr., Ennis; Skyler Brooks, Sr., Joshua; Skylar Hutto, Jr., Joshua; Angelina Masojc, Soph., Midlothian; Karli Rector, Jr., Midlothian; Mizani McKellar, Sr., Red Oak; Chloe Munoz, Jr., Red Oak; Tianna Miles, Jr., University; Ireland Starts, Sr., University.

Honorable mention

Tru Collup, Jr., Cleburne; Kylie Ward-Miller, Sr., Cleburne; Blair Dunn, Sr., Corsicana; MaKena Martinez, Soph., Ennis; Trista Manuel, Sr., Ennis; Cloey Dress, Soph., Joshua; Gabriella Maldonado, Soph., Joshua; Liliana Garay, Fr., Midlothian; Taylor Key, Jr., Midlothian; race Francis, Soph., Red Oak; Victoria Harvey, Sr., Red Oak; Jolee Lewis, Sr., University.

Academic All District

Marissa Bosher, Sr., Cleburne; Tru Collup, Jr., Cleburne; Ella Felkins, Sr., Cleburne; Mariela Garcia, Soph., Cleburne; Alacia Ledoux, Sr., Cleburne; Addison Moore, Sr., Cleburne; Kylie Ward Miller, Sr., Cleburne; Andi Whitefield, Sr., Cleburne; Giselle Canales, Jr., Corsicana; Keylee Carlson, Jr., Corsicana; Bailey Dobbs, Sr., Corsicana; Kayla Esa, Sr., Corsicana; Alejandra Rodriguez, Sr., Corsicana; Arlette Rodriguez, Sr., Corsicana; Kaylee Tidwell, Jr., Corsicana; Emily Gilstrap, Sr., Ennis; Haiden Sanders, Sr., Ennis; MaKena Martinez, Soph., Ennis; Peyton,Abbott, Sr., Joshua; Skyler Brooks, Sr., Joshua; Peyton Cole, Jr., Joshua; Cloey Dress, Soph., Joshua; Ashleigh Duke, Jr., Joshua; Harlie Hughes, Sr., Joshua; Skylar Hutto, Jr., Joshua; Payton Koller, Soph., Joshua; Calley Liles, Soph., Joshua; Gabriella Maldonado, Soph., Joshua; Brooke Mason, Jr., Joshua; Leah Mendoza, Jr., Joshua; Rylie Rumfield, Sr., Joshua; Lauren Scott, Soph., Joshua; Brooke Walker, Jr., Joshua; Grace Walker, Jr., Joshua; Grace Wigginton, Soph., Joshua; Killian Armstrong, Sr., Midlothian; Kenna Buchanan, Jr., Midlothian; Uryah Guevara, Sr., Midlothian; Taylor Key, Jr., Midlothian; Kennedy King, Sr., Midlothian; Jenna McMichael, Jr., Midlothian; Karli Rector, Jr., Midlothian; Lauren Safrit, Jr., Midlothian; Kendall Aitken, Sr., Red Oak; Grace Francis, Soph., Red Oak; Alayna Guerrero, Jr., Red Oak; Victoria Harvey, Sr., Red Oak; Laurian Johnson, Jr., Red Oak; Mizani McKellar, Sr., Red Oak; Chloe Munoz, Jr., Red Oak; Makinzie Taplin, Sr., Red Oak; Kennedy Washington, Soph., Red Oak; Raquel Lopez, Sr., University; Araceli Pena, Jr., University; Makayla Ramos, Sr., University; Tianna Miles, Jr., University; Jolee Lewis, Sr., University; Cadi Dawkins, Sr., University.